أمطار ورياح وصقيع.. الطقس السيء يواصل اجتياح الإسكندرية (فيديو)

واصلت موجة الطقس السيئ اجتياح محافظة الإسكندرية، لليوم الثاني برياح شديدة وموجه من الصقيع تعرضت لها المدينة الساحلية، بالتزامن مع نوة الشمس الصغرى التي تهب على الإسكندرية في النصف من شهر فبراير وتستمر لمدة 3أيام.ورصدت «الدستور» من خلال بث مباشر، سقوط الأمطار ونشاط في حركة الرياح وارتفاع أمواج البحر، وشهدت الإسكندرية موجة من انخفاض درجة الحرارة، فيما تساقطت مساء أمس الثلوج وحبات البرد على مناطق غرب الإسكندرية، حتى كست الشوارع.وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بكافة أجهزتها التنفيذية لمواجهة حالة الطقس السيئ، وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات وكسح مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.وشهدت المحافظة حالة من الاستنفار العام بكافة أجهزتها وقطاعاتها، من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين جميع الأجهزة المعنية، لمتابعة حالة الطقس السيئة وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.وأجرى محافظ الإسكندرية، جولات بعدد من أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وبتواجد جميع الأجهزة التنفيذية.وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تتعرض منذ صباح، أمس الثلاثاء، لسقوط أمطار غزيرة علي أنحاء متفرقة منها، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتًا أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.كما شهد حي وسط الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقارين وميل آخر بنطاق الحى، وتلقت غرف عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغات بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ 12 شارع عرفان محرم بك دون حدوث إصابات، ووجود عقار آيل للسقوط في 18 شارع الواثق الحضرة البحرية خلف خروب سامي، وسقوط قشرة محارة بالعقار الكائن في 8 شارع انس باي الإبراهيمية.