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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الدستور» تكشف مواصفات امتحانات النقل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:04 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة مازالت تعمل علي وضع المواصفات الخاصة بامتحانات النقل، مضيفة في تصريحات خاصة لموقع الدستور أنه من المتوقع أن تكون الاسئلة بنظام الاختياري علي أن يكون مدة الامتحان ثلاث ساعات.

وأشارت المصادر إلى أن الامتحان بلا درجات وسيندرج تحت تقييم جيد أو غير جيد، مؤكدة أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيعلن عن كافة التفاصيل الخاصة بالامتحان خلال الاسبوع المقبل.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي في تصريحات له عبر جروب "معلمي مصر" أن الوزارة لم ترسل أي مواصفات للامتحانات للمديريات التعليمية.

وأضاف:" ارجو ان تتركوا لنا تصميم الامتحانات ونظم التقييم اللتي تتناسب مع الوضع الحالي ولنقلل الجدل ونتجه الى العمل لان العمل ضخم ولا نستطيع ان نتركه للرد على اسئلة لا تنتهي ليل نهار وسوف نعلن التفاصيل تباعا ".

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