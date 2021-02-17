لو لديك مريض بهاق..4 نصائح للتعامل معه بشكل صحيح

قد تضم عائلتك مريض بهاق، وتصبح مضطرا لمعرفة كيفية التعامل معه بشكل صحيح حتى لا يؤثر الأمر عليه بصورة سلبية، فالبهاق مرض يتسبب في فقدان لون الجلد في شكل بقع لا يمكن التنبؤ بشدة ومعدل فقدان اللون، ويمكن ملاحظته بشكل أكبر عند ذوات البشرة السمراء.كيف يمكن التعامل بشكل صحيح مع مريض البهاق.-التواصل الجيد مع الطبيب الذي يعرف بخبرته علاج هذه النوعية من الأمراض.-التعبير عن المشاعر أمر مهم في التعامل مع الحالة، لذا لابد من الاستعانه بطبيب نفسي.-العلاج من خلال دعم مجموعات في منطقتك للمصابين بالبهاق.-أحرص على اكتساب الدعم والقوة والتفاهم من عائلتك واصدقاؤك.