«الصحة العالمية»: انخفاض عدد الوفيات بـ«كورونا» خلال الأسبوع الأخير

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير.وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، وفق لوكالة «نوفوسيتي»، «في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 81 ألف حالة وفاة جديدة، وهو أقل بنسبة 10% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه».وأضافت أنه «عدد الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 في الأسبوع الماضي، انخفض بنسبة 16 في المائة بالمقارنة مع مؤشر الأسبوع الذي سبقه، حوالي 2.7 مليون شخص».في الوقت نفسه، وفقا لمعطيات المنظمة، يستمر انتشار الطفرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية، لهذا الفيروس وهو ما يثير قلقا كبيرا.وأشارت المنظمة إلى أنه تم حتى الآن العثور على الطفرة البريطانية في 94 دولة، والجنوب إفريقية في 46 دولة، والبرازيلية في 21 دولة.