النيابة تستأنف على براءة 21 متهما بالتشاجر بالمولوتوف بمدينة نصر

استأنفت النيابة العامة على حكم محكمة جنح مدينة نصر، ببراءة 21 شخصا في اتهامهم بالتشاجر وحيازة مواد حارقة وزجاجات مولوتوف بين العاملين في مولين شهيرين بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.وحضر عن المتهمين المستشار عاصم قنديل، ودفع ببطلان التحريات وشيوع الاتهام وانتفاء الركن المادي، وطالب ببراءة المتهمين.و تعود تفاصيل الواقعة عقب نشوب مشاجرة بين العاملين بمول شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وآخرين بمول آخر، واستخدم المتهمون في الواقعة زجاجات المولوتوف.وتبين من التحريات إتلاف العديد من السيارات وإصابة آخرين، فيما تمكنت الشرطة وقوات الأمن المركزي من السيطرة علي المشاجرة وفض الاشتباك والقبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، حيث أمرت نيابة مدينة نصر وقتها بحبس المتهمتين وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.