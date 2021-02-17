صحفي تركي يتعرض لحادث إطلاق نار على يد مجهول

اعتدى شخص مجهول الهوية بالاعتداء على الصحفي التركي فيروه فاران أوغلو، مطلقًا الرصاص على قدمه اليمنى بمدينة بورصة.وأفادت وكالة «DHA» التركية، بأن الحادث وقع أمس الثلاثاء، في منطقة يني كرمان في مقاطعة عثمان غازي، خلال نزول الصحفى من سيارته المتوقفة أمام مكان عمله، تعرض للاعتداء من قبل شخص مجهول، وأصيب بست طلقات في قدمه اليمنى.وتم نقل الصحفى البالغ من العمر 58 عامًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما بدأت الشرطة عملية لتحديد واعتقال المهاجم الذي هرب عقب ارتكاب الواقعة.وكانت المعارضة التركية أعلنت الشهر الماضى تعرض 5 صحفيين أتراك لاعتداءات منذ بداية العام الجاري، في ظل مخاوف من ازدياد حالات الاعتداء على الصحفيين المعارضين لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، لاسيما أن العام الماضي شهد 17 حالة اعتداء على صحفيين، بينما سجل عام 2019 حالات اعتداء على 34 صحفيا.