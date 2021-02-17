عرض «دراما كوين» لابلة فاهيتا قريبا على NETFLIX

انتهى المخرج خالد مرعي من عمليات مونتاج ومكساج مسلسل «دراما كوين»، استعدادا لعرضه، بطولة الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» وباسم سمرة وعدد من ضيوف الشرف.وأطلقت الشركة المنتجة للعمل الإعلان الدعائي للمسلسل عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومن المقرر أن يتم عرضه عبر منصة "نتفليكس" مطلع شهر مارس المقبل.«دراما كوين» من إنتاج شبكة نتفيلكس ويخرجه خالد مرعى، ويتكون من 6 حلقات وسيتم تقديمه على أجزاء، ويتكتم صناع العمل تفاصيله لضمان عنصر المفاجأة للجمهور، ويعتمد على الوجوه الشابة وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول.المسلسل ينتمى إلى نوعية الدراما الساخرة، ومن المقرر أن تظهر فيه الأبلة مع عائلتها الشهيرة بجانب بعض أعضاء العائلة الجدد ويناقش المسلسل بعض القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر وتقدم خلاله ابلة فاهيتا 10 اسكيتشات غنائية راقصة.المسلسل من إنتاج كلًا من شركتي OKWRD Productions بالتعاون مع ASAP Productions والمنتج المنفذ أمين المصري.ويشارك في بطولة الموسم الأول كلًا من كارو وبودي أبناء الدمية أبلة فاهيتا، ويشارك في العمل أيضا من الفنانين، النجم باسم سمرة، ودنيا ماهر، وأسامة عبد الله."دراما كوين" من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، ومحمود عزت.