السجن 5 سنوات لعاطل سرق مواطنا تحت تهديد السلاح في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات بتهمة سرقة مواطن بالإكراه.تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم قصر النيل، بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد عاطل استوقفه بمنطقة الزمالك، بحجة مساعدته في إجراء مكالمه من هاتفه، ثم أشهر في وجهه سلاحا أبيضا واستولى على هاتفه ومتعلقاته وفر هاربا.تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطل، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وأحالته لنيابة وسط القاهرة التي أمرت بحبسه واحالته لمحكمة الجنايات.