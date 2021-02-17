رياح وغيوم تغطي سماء الغربية

شهدت مدن محافظة الغربية اليوم الأربعاء، نشاطًا في حركة الرياح مصاحبة بالغيوم في السماء مع توقعات بسقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن أي منطقة أو حي بسبب الرياح.ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية روساء المدن والاحياء برفع درجة الاستعداد القصوي والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لرفع مياة الامطار فور سقوطها وكذلك التنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي لجاهزية صفايات الامطار بالانفاق والشوارع.