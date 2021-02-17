«الألومنيوم العربية» تستهدف تحقيق 7.15 مليون جنيه صافي أرباح خلال 2021

قالت شركة الألومنيوم العربية، إن مجلس إدارة الشركة اعتمد خطة الشركة لعام 2021.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه تم اعتماد تحقيق صافي ربح بعد الضرائب 7.15 مليون جنيه، واستثمارات بقيمة 24.3 مليون جنيه.وأوضحت الشركة، أن المجلس اعتمد كمية مبيعات 6350 طنًا بقيمة مبيعات 295.41 مليون جنيه.وأعلنت الشركة أنها حققت أرباحًا بلغت 13.67 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.55 مليون جنيه في 2019.وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، صافي ربح بلغ 7.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 7.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.وانخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 196.458 مليون جنيه مقابل 236.3 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.