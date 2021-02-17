تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس متهم 45 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.وجهت النيابة إلى المتهم "مصطفي أ" فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى التمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.