لوظيفة مندوب مساعد.. مجلس الدولة يقبل دفعة جديدة من خريجى 2020

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020.وحدد المجلس بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في القانون، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.