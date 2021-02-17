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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأردن: فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة بالزراعة 6 أشهر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:00 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أن الأردن قرر فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي 6 أشهر من 21 فبراير الجاري.

وكشفت الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن مجلس الشراكة للقطاع الزراعي في وزارة العمل برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشئون الاستثمار الدكتور معن القطامين قرر فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأحد المقبل، والسماح للقطاع الزراعي باستقدام عمال غير أردنيين من جميع الجنسيات باستثناء الجنسية الباكستانية والبنغالية وبنسبة 100% من استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية) المعتمدة.

وشدد القرار على أنه لا يُسمح للعامل الزراعي المستقدم بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر إلا بعد انقضاء مدة السنتين، وأن يكون العامل المستقدم قد أصدر تصريحين عمل متتاليين بمهنة عامل زراعي على نفس صاحب العمل دون أي انقطاع، فضلا عن أن لا يكون العامل المستقدم يحمل أي شهادات أكاديمية أو مهنية وتكون صفته عامل وذلك حسب المهنة- الوظيفة الموجودة على جواز سفر العامل، وألا تكون المهنة أيضا راعي أغنام أو عامل مزرعة خاصة.

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