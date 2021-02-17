شيماء سيف تقدم النسخة العربية من «Celebrity Face Games» الليلة

تنطلق اليوم أولى حلقات النسخة العربية من برنامج المسابقات الكوميدي الشهير "تحدي النجوم - Celebrity Game Face" على قناة "أبوظبي"، وتقدم الموسم الجديد من البرنامج الفنانة شيماء سيف والتي انتهت من تصوير معظم حلقاته مؤخرا.ويعتبر البرنامج أول نسخة محلية من البرنامج الأصلي، وتتولى شركة "إن ميديا بلاس" التي أنتجت عددًا من أشهر البرامج التلفزيونية مثل "إكس فاكتور، وأراب آيدول، وقول وراي"، العمل على تحويله إلى سلسلة تلفزيونية من 13 حلقة مدة كل منها 60 دقيقة.البرنامج سيشارك فيه نخبة من المشاهير من دولة الإمارات، والشرق الأوسط من خلال مجموعة من الألعاب المضحكة والمحرجة أحيانًا.يذكر أن شيماء سيف يعرض لها حاليا مسلسل "فى بيتنا روبوت" عبر شاشة ON، ويشاركها البطولة عمرو وهبة، وليلى أحمد زاهر، وهشام جمال.