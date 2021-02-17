وكيل الأزهر يشهد المرحلة الأخيرة من اختبارات الإيفاد إلى الخارج
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:46 ص
تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اختبارات الإيفاد الخارجي في آخر مراحله - مرحلة المقابلة الشخصية- والتي تعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
رافق وكيل الأزهر خلال الجولة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري.
أوضح وكيل الأزهر أن مراحل اختبارات المتقدمين للإيفاد الخارجي أفرزت مجموعة متميزة من المتقدمين ستعمل على نشر وسطية الأزهر، مبينًا أن المبعوث الأزهري هو سفير لمصر وللأزهر، لذا يتم اختيارهم بعناية فائقة.
من جانبه بيّن رئيس جامعة الأزهر أنه تم اختيار أعضاء لجان التحكيم بعناية كبيرة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مبينًا أن هذه المرحلة سيتم توثيقها بالصوت والصورة، للشفافية ولضمان نزاهة الاختبارات، مشددًا أنه لن يكون هناك مجال للمجاملات أو المحسوبية فلن يقع الاختيار إلا على من يستحق ذلك بجدارة.
وفي السياق ذاته أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن هذه هي آخر مراحل الإيفاد إلى الخارج، مبينًا أن هناك ضوابط معمول بها تم بيانها وتوضيحها لكل أعضاء اللجان، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الجميع، وفي نهاية اللقاء حرصت قيادات الأزهر على تفقد لجان الإيفاد والاطمئنان على سير الاختبارات.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الاختبارات وهى الامتحان التحريري تقدم إليها أكثر من 8 آلاف باحث أو معلم أو شيخ نجح منهم نحو 5 آلاف، تم تصعيدهم إلى الاختبارات الشفهية، نجح منهم 1700 لمرحلة المقابلة الشخصية وهي المرحلة النهائية.
رافق وكيل الأزهر خلال الجولة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري.
أوضح وكيل الأزهر أن مراحل اختبارات المتقدمين للإيفاد الخارجي أفرزت مجموعة متميزة من المتقدمين ستعمل على نشر وسطية الأزهر، مبينًا أن المبعوث الأزهري هو سفير لمصر وللأزهر، لذا يتم اختيارهم بعناية فائقة.
من جانبه بيّن رئيس جامعة الأزهر أنه تم اختيار أعضاء لجان التحكيم بعناية كبيرة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مبينًا أن هذه المرحلة سيتم توثيقها بالصوت والصورة، للشفافية ولضمان نزاهة الاختبارات، مشددًا أنه لن يكون هناك مجال للمجاملات أو المحسوبية فلن يقع الاختيار إلا على من يستحق ذلك بجدارة.
وفي السياق ذاته أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن هذه هي آخر مراحل الإيفاد إلى الخارج، مبينًا أن هناك ضوابط معمول بها تم بيانها وتوضيحها لكل أعضاء اللجان، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الجميع، وفي نهاية اللقاء حرصت قيادات الأزهر على تفقد لجان الإيفاد والاطمئنان على سير الاختبارات.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الاختبارات وهى الامتحان التحريري تقدم إليها أكثر من 8 آلاف باحث أو معلم أو شيخ نجح منهم نحو 5 آلاف، تم تصعيدهم إلى الاختبارات الشفهية، نجح منهم 1700 لمرحلة المقابلة الشخصية وهي المرحلة النهائية.