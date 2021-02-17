الاتصالات: 1.427 مليون حوالة بريدية للمصريين خلال أكتوبر

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال فبراير الجاري، عن أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1.427 مليون حوالة خلال أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 1.798 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 20.63% وشهري 6.67% بعد أن سجل في سبتمبر 1.529 مليون حوالة.ويرجع السبب في انخفاض الحوالات إلى تطبيق الهيئة للإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية مع انتشار فيرس كورونا المستجد " كوفيد 19" وفق تعليمات الاتحاد العالمي للبريد وتعليمات النقل والشحن مع تخوف المستخدمين من الاعتماد على هذه الوسائل.وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مكاتب البريد بلغ 4012 مكتبا بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 3982 مكتب عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 0.57% وشهري 0.07% بعد أن بلغت 4009 مكاتب في سبتمبر.وقال التقرير، إن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجلت 25.30 ألف نسمة في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 25.03 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.10% وشهري 0.08% بعد أن بلغت في سبتمبر 25.28 ألف نسمة.وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال البريد بلغت 5.24 مليون مواطن خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 5.48 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 4.28% وشهري 2.06% بعد أن سجلت 5.35 مليون مواطن في سبتمبر الماضي.