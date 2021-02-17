رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: 1.427 مليون حوالة بريدية للمصريين خلال أكتوبر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:11 م
مكتب البريد
مكتب البريد
طارق عتمان
طباعة
كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال فبراير الجاري، عن أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1.427 مليون حوالة خلال أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 1.798 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 20.63% وشهري 6.67% بعد أن سجل في سبتمبر 1.529 مليون حوالة.

ويرجع السبب في انخفاض الحوالات إلى تطبيق الهيئة للإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية مع انتشار فيرس كورونا المستجد " كوفيد 19" وفق تعليمات الاتحاد العالمي للبريد وتعليمات النقل والشحن مع تخوف المستخدمين من الاعتماد على هذه الوسائل.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مكاتب البريد بلغ 4012 مكتبا بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 3982 مكتب عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 0.57% وشهري 0.07% بعد أن بلغت 4009 مكاتب في سبتمبر.

وقال التقرير، إن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجلت 25.30 ألف نسمة في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 25.03 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.10% وشهري 0.08% بعد أن بلغت في سبتمبر 25.28 ألف نسمة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال البريد بلغت 5.24 مليون مواطن خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 5.48 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل تراجع سنوي 4.28% وشهري 2.06% بعد أن سجلت 5.35 مليون مواطن في سبتمبر الماضي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح مع سائق السيارة النقل في المستشفى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11