أمطار غزيرة على مدن وقرى البحيرة

شهدت جميع مدن، محافظة البحيرة صباح اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة الأمر الذي أدى إلى خلو الشوارع من المارة، وانتشار المعدات الخاصة بسحب مياة الأمطار من الشوارع.يأتى ذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس السيئ المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة، والتي يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا.وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر، مؤكدًا تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.وشدد محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد والتأهب منذ الان وحتى انتهاء الموجة والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، وإخلاء جميع مناطق الخطورة والمنخفضة وفقًا للخطط المعدة سلفًا.