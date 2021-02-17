رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة على مدن وقرى البحيرة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:44 ص
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
شهدت جميع مدن، محافظة البحيرة صباح اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة الأمر الذي أدى إلى خلو الشوارع من المارة، وانتشار المعدات الخاصة بسحب مياة الأمطار من الشوارع.

يأتى ذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس السيئ المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة، والتي يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر، مؤكدًا تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

وشدد محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد والتأهب منذ الان وحتى انتهاء الموجة والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، وإخلاء جميع مناطق الخطورة والمنخفضة وفقًا للخطط المعدة سلفًا.

موضوعات متعلقة

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة فى حادث تصادم عمرو أديب بأكتوبر

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح مع سائق السيارة النقل في المستشفى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11