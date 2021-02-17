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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق طفلة في ترعة بسوهاج

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:43 ص
غرق طفلة
غرق طفلة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، في ترعة أثناء لهوها، بمدينة المنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور مركز شرطة المنشاة بلاغًا بغرق طفلة بترعة ببندر المنشاة، وتبين غرق الطفلة "زينب. ع" 3 أعوام، وجرى انتشال الجثة، وإيداعها مشرحة المستشفى المركزي، بحسب بيان أمنى.

وأفادت والدتها "فاطمة. ع" 20 عامًا ربة منزل، أنه أثناء لهو ابنتها على حافة الترعة المجاورة للمنزل اختل توازنها وسقطت بها ما أدى إلى غرقها ووفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

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