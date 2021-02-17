«الكهرباء»: تجهيزات مسبقة لموجات الطقس السيئ.. ورفع حالة الطوارئ

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع قام بعمل تجهيزات مسبقة للتقلبات في الطقس خلال الأيام الحالية، من خلال رفع حالة الطوارئ بجميع شركات النقل والتوزيع على مستوى الجهد المنخفض والمتوسط والتأكد من جاهزية واستعداد فرق الطوارئ للتدخل السريع وإصلاح أي عطل ينتج عن الطقس السيئ.وأضاف حمزة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن رؤساء وقيادات الشركات مروا على المهمات الكهربائية للتأكد من الجاهزية في حالة تجمع مياه الأمطار، ووصلت لتلك المهمات واحتياج للفصل السريع للتيار، كما قمنا بتجهيز مهمات الوقاية.وأشار إلى أن الوزارة استعدت مسبقا بصفة عامة في السنوات الماضية بتطوير شبكات النقل والتوزيع والمرور الدوري على المعدات الخاصة بالصيانة وبرامج النظافة والصيانة في أوقات التقلبات الجوية.