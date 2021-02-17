ضبط 78 طن ردة منتهية الصلاحية بمخزن أعلاف بسوهاج

دشنت إدارة التموين بمحافظة سوهاج، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار بالأسواق، لتخفيف الأعباء على المواطنين، وضبط الخارجين عن القانون.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 53 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط "محمد ش ف ح" 52 سنة صاحب مخزن أعلاف ويقيم دائرة مركز أخميم، لحيازته وعرض كمية من الرده منتهية الصلاحية بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط 78 طن ردة منتهية الصلاحية.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط صاحب مخزن أعلاف؛ لحيازته وعرضه كمية من الردة منتهية الصلاحية بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط 78 طن ردة، و1000 شيكارة فارغة.حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.