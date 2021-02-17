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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة شمال سيناء لمواجهة موجة الطقس السيئ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:40 ص
اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، موجها كافة المرافق الخدمية بالاستعداد لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى متابعته المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن، ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق.

و تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، انخفاضا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

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