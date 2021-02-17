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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسماء 7 مصابين في تصادم سيارتين بأسوان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:39 ص
حادث
حادث
أسوان_إسراء توفيق
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حصلت ''الدستور'' على أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى '"كبود''، صباح اليوم الأربعاء، عند قرية الجعافرة بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان.

وأسماء المصابين هم ''نجار. س. ع''، 39 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و''مروة. ا. ا''، 37 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، و''مصطفى. م. ا''، 48 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، و'' محمد. ر. ع''، 43 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، ''عبدالرحمن. ح. م''، 16 عامًا، وإصابته جرح قطعي بالرأس، و''وليد. م. ع''، 40 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، و'' أحمد. م. ش''، 45 عاما، بتر بالقدم اليمنى.

ووقع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ''كبود''، صباح اليوم الأربعاء، عند قرية الجعافرة بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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