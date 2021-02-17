«تضامن الغربية»: خطة تنموية بقرى مركز زفتى ضمن «حياة كريمة»

أكدت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة بقرى مركز زفتى، والتي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق مع مسئولي المبادرة.وأضافت النادري، أنه سيتم تنظيم العديد من الفاعليات والقوافل الاجتماعية، بدءا من الأسبوع القادم بهدف تغطية جميع القرى وتوابعها على مدار العام الحالي.جدير بالذكر أن محافظ الغربية، قد وجه بتنظيم قوافل متخصصة لأهالي قري مركز زفتى وتوابعها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الدعم الشامل لهم، وستجرى عمليات تطوير قرى زفتى بمشاركة 130 معدة تشمل (حفارات، لوادر، معدات ثقيلة وخفيفة، أوناش، جليدرات، جرارات)، لتطوير 54 قرية و88 تابعا من خلال تنفيذ 834 مشرواع بتكلفة 4.4 مليار جنيه، لخدمة 599 ألف مواطن.