التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

- لا يحتاج لتدخل جراحي



- تفاصيل الحادث



حالة من الحزن سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تعرض الإعلامي الكبير عمروأديب، مساء أمس الثلاثاء، لحادث سير على طريق دهشور، ونقله إلى أحد المستشفيات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.وأسفر عن تهشم الجزء الأمامي من سيارة الإعلامى عمرو أديب حسبما أظهرت الصور المتداولة.ورغم قوة الحادث والذي نتج عنها تهشم الواجهة الأمامية لسيارة "أديب"، إلا أن الحادث لم يسفر إلا عن إصابته ببعض الكدمات البسيطة في الضلوع، وحالته الصحية مستقرة ولا يحتاج لتدخل جراحي، ومن المتوقع أن يعود إلى تقديم برنامج الحكاية على شاشة إم بى سى مصر قريبًا بعد أن يتماثل للشفاء.وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا من الأهالى بتعرض سيارة الإعلامى عمرو أديب لحادث مروري، وإصابته، وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان للكشف عن أسباب الحادث.كما كشف بعض رواد مواقع السوشيال ميديا والتي قامت بتداول تفاصيل الحادث، حيث إن حادث السير الذى تعرض له الإعلامى عمر أديب بمحور دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر.ووقع الحادث نتيحة صدم سيارة "أديب" سيارة ظهرت فجأة أمامه ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة في يده واصطدام سيارته وتهشم الجزء الأمامي، وبمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى الكبير عمرو أديب إلى المستشفى.وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.