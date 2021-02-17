تشكيل لجنة لمعاينة انهيار أجزاء من عقار محرم بك

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بسقوط سقف حجرة بالدور الثالث بالعقار رقم ١٤ شارع البكري متفرع من عرفان محرم بك، دون وقوع إصابات.على الفور انتقل إلى موقع البلاغات ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم ومأهول بالسكان ومكون من طابق أرضي وطابقين علوي، وسقوط سقف حجرة بالطابق الثالث، دون وقوع إصابات.وبفحص ملف العقار تبين صدور بشأنه قرار إزالة رقم 66 لسنة 2018 لجزء الدور الثالث، وترميم الباقي، تم تحرير محضر إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات حماية للأرواح، وعرض العقار على اللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب.