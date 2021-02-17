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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة الحركة لطبيعتها بطرق «الإسماعيلية - القاهرة» بعد التوقف الجزئي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:50 ص
طريق الإسماعيلية
طريق الإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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عادت حركة سير السيارات لطبيعتها بشكل كامل، على طريق "الإسماعيلية-القاهرة" الصحراوي، بعد توقف جزئي بالقرب محطة تحصيل الرسوم بمحافظة الإسماعيلية، بسبب انقلاب سيارة نقل.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل بمقطورة على بعد كيلو مترات قليلة من محطة تحصيل الرسوم في اتجاه القادم إلى الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وقال شهود عيان إن حركة الطريق لم تتوقف كاملة، إلا أن انقلاب السيارة وكبر حجمها تسبب في وقف الطريق جزئيًا ومحاولة المواطنين العبور بصعوبة، وعلى القور انتقلت قوات الشرطة وتمكنت من إزالة حطام السيارة من على الطريق، وعودته لطبيعته.

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