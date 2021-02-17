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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:16 م
طقس
طقس
نوران إمام
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بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد التي بدأت أمس الثلاثاء وتستمر لمدة 72 ساعة لتعرض مصر لمنخفض جوي بالقرب من الجزر اليونانية، يتجه نحو السواحل الشمالية المصرية بسبب التيارات القطبية الباردة، يصاحبه نشاط في حركة الرياح الشمالية الغربية الباردة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد والوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء.

وتواصلت الدستور مع محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، فقال: طقس اليوم الأربعاء سيشهد سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة تصل لحد 50% على فترات متقطعة بالقاهرة الكبرى، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، ودرجة الحراة العظمى "11-12" الصغرى "6-7"، فيما يشهد الوجه البحري سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد شمالًا، تكون متوسطة جنوب الوجه البحري بنسبة تصل لحد 70% على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المنطق.

وأوضح "شاهين" أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على فترات متقطعة، ودرجات الحررارة العظمى تسجل 11-12، والصغرى 9-10، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كيلو مترًا في الساعة، فيما يشهد شمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بجانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ودرجات الحراة العظمى 12 - 13، والصغرى 5، أما جنوب الصعيد فلا يوجد أمطار لكن يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتصل سرعة الرياح لـ50 كيلو مترًا في الساعة.

وعن طقس غد الخميس، أكد "شاهين" أن القاهرة الکبری ستشهد نشاط رياح، ولا يوجد فرص لسقوط الأمطار وتصل سرعة الرياح لـ35 كيلومترًا في الساعة، كما يشهد الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، بجانب نشاط للرياح على بعض المناطق وتسجل درجات الحرارة العظمی 16- 15 والصغري7-8، وتشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة على فترات، ودرجات الحرارة العظمی 17-16، والصغري 9-10.

أما طقس بعد غد الجمعة، لن تشهد القاهرة الكبرى فرصة سقوط أمطار، ستصل سرعة الرياح لـ25 كيلومترًا في الساعة، وتسجل درجات الحرارة 18- 9، وسيشهد الوجه البحري انعدام فرصة سقوط أمطار أيضًا، وتصل سرعة الرياح لـ20 كيلومترًا في الساعة، وتسجل درجات الحرارة 18- 9.

وستشهد السواحل الشرقية ووسط سيناء أمطارًا متوسطة على فترات، درجات الحرارة العظمى 17-18، والصغرى 11-10، فيما سيشهد شمال وجنوب الصعيد انعدام فرصة لسقوط أمطار أو نشاط للرياح، وتسجل درجات الحرارة 20 -8.

وشدد "شاهين" على ضرورة متابعة المواطنين لأحوال الطقس. وفي حال حدوث اضطرابات مناخية، يفضل ارتداء ملابس ثقيلة لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أنه في حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا، وأنه يتم تحديث بيان الهيئة بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.

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