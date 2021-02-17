أبرزها 5.5 طن لحوم وسمك فاسدة.. ضبط 1210 قضايا تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1210 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3،8 طن "أسماك مُجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية.وتمكنت الجهود من ضبط 1،75 طن "مقطعات دواجن" يشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بالقاهرة، وضبط 8400 قطعة "مستلزمات طبية" بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالقاهرة.كما أسفرت الجهود عن ضبط 1120 قطعة "غيار سيارات" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بالقاهرة، وضبط 1،85 طن "دهانات" معبأة داخل عبوات وغير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لإنتاج البويات بالغربية.أسفرت الجهود عن ضبط 2،75 طن "أعلاف حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص بالغربية.