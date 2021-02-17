رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 5.5 طن لحوم وسمك فاسدة.. ضبط 1210 قضايا تموينية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:48 ص
ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1210 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3،8 طن "أسماك مُجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط 1،75 طن "مقطعات دواجن" يشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بالقاهرة، وضبط 8400 قطعة "مستلزمات طبية" بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالقاهرة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 1120 قطعة "غيار سيارات" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بالقاهرة، وضبط 1،85 طن "دهانات" معبأة داخل عبوات وغير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لإنتاج البويات بالغربية.

أسفرت الجهود عن ضبط 2،75 طن "أعلاف حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص بالغربية.

موضوعات متعلقة

الصحة: بدء تطعيم الفرق الطبية في 320 مستشفى بلقاح كورونا السبت

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح مع سائق السيارة النقل في المستشفى

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح مع سائق السيارة النقل في المستشفى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11