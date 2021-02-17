لتجنب حوادث السير.. نصائح لقيادة آمنة أثناء الطقس السيئ

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكون السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بالبرق على بعض المناطق، ولتجنب حوادث السير ينبغى أتباع التالى:-استخدام مساحات السيارة بشكل مستمر.-الإبطاء أثناء القيادة في المطر لمنع انزلاق السيارة وتوفير وقت أكبر للاستجابة لحالات الطوارئ.-ترك مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك.-تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.-إضاءة أنوار السيارة مع تشغيل الأمامي في الوضع المنخفض.-التحكم في عجلة القيادة لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة.-عند المرور على تجمعات المياه تفقد الإطارات تماسكها، لذا ينصح برفع القدم عن دواسة الوقود والإمساك بعجلة القيادة جيدا وأبطأ من سرعة السيارة.-صف السيارة بعيدا عن الأشجار؛ فقد تتسبب الرياح الشديدة في سقوط أفرعها فتلحق أضرارا بالغة للسيارة.