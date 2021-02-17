55 سيارة «عربيتي» لتوزيع السلع التموينية في الجيزة

قال المحاسب طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن إجمالي السيارات المتحركة لمشروع "عربيتي" على مستوى المحافظة بلغت نحو 55 سيارة لتوزيع السلع التمونينة، لتنفيذ تجربة توزيع السلع وفارق نقاط الخبز من خلال السيارات المتحركة لأول مرة في المدن الجديدة، والتي نجحت في توصيل وتوزيع السلع في المناطق الأكثر احتياجا والتي تخلوا من وجود منافذ تموينية.وأضاف حسن لـ"الدستور"، أن هذه السيارات المتحركة تتحرك من خلال وضع جدول وتوقيت زمني وأماكن محددة، بالتنسيق مع الإدارات التموينية، ولاقت قبولا كبيرا من خلال المواطنين وحصولهم على السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.وتابع، أن هذه السيارات تصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز بجانب طرح السلع الحرة بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية لتوفير احتياجات المواطنين والضغط علي التجار بخفض الأسعار والعمل على توازن الأسعار.