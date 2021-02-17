ألمانيا تسجل 7556 إصابة جديدة بكورونا

سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية بألمانيا اليوم الأربعاء، 7556 إصابة جديدة بكورونا و560 حالة وفاة خلال 24 ساعة.وأضاف المعهد - على صفحته الإلكترونية - أن معدل الإصابات لمدة سبعة أيام هو 57، حيث سجلت معظم الولايات الفيدرالية حالات هبوط في عدد الإصابات لمدة سبعة أيام.ووفقا لمعلومات المعهد فإن عدد الوفيات الجديدة في انخفاض، حيث تم الوصول إلى أعلى مستوى للوفيات المبلغ عنها حديثًا البالغ 1244 حالة في 14 يناير.يذكر أن إجمالي معدل الإصابات منذ بداية جائحة كورونا وصل إلى مليونين و350 ألفا و399 إصابة، وطبقا لتقديرات الصحة الألمانية فإنه من المحتمل أن يصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 66 ألفا و164 حالة وفاة.