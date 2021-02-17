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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يثمن جهود «الريان» في خدمة الفقة الإسلامي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:28 ص
الدكتور أحمد طه ريان
الدكتور أحمد طه ريان
أميرة العناني
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نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (رحمه الله رحمة واسعة).

وثمن "جمعه"، جهود الراحل في خدمة الفقه الإسلامي، وموسوعة الفقه الإسلامي التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث كان أحد أهم أعلامها، سائلا الله (عز وجل) أن يشمله برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة العلم وطلابه، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه في كل مكان الصبر والسلوان، و“إنا لله وإنا إليه راجعون.

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