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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأقصر للمواطنين: تجنبوا الطرق السريعة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:52 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
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طالبت سلطات الأقصر المواطنين بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرًا لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة.

وقال محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، إنه مع تزايد سرعة الرياح المحملة بالأتربة توقفت أعداد كبيرة من المراكب النيلية على شاطئ المرسي النيلي، وتراصت في صفوف في ظل الطقس السيئ الذي يضرب محافظات الجمهورية.

وأضاف أن إدارة مرور الأقصر طالبت السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرًا لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة، مع زيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة تابعت حالة الطقس والتنسيق الكامل مع اللجان التي تتابع الوضع على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها، بمدن المحافظة واستعدادها لاستقبال الأمطار، وكذلك غرف العمليات بمراكز المدن والهلال الأحمر وتجهيز كافة المعدات والمستلزمات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ.

كما شدد «الشامي» على أهمية الاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية، مع إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بأي طارئ على رقم 0952374903.

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