138 ألفًا و206 إصابة بكورونا فى عمان
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:45 ص
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة حتى الآن بلغ 138 ألفا و206 حالات.
وأفادت الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء - أن إجمالي الوفيات بلغ 1549 حالة وفاة بنسبة ١٫١٢%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 129 ألفًا و752 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.
وأفادت الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء - أن إجمالي الوفيات بلغ 1549 حالة وفاة بنسبة ١٫١٢%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 129 ألفًا و752 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.