138 ألفًا و206 إصابة بكورونا فى عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة حتى الآن بلغ 138 ألفا و206 حالات.وأفادت الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء - أن إجمالي الوفيات بلغ 1549 حالة وفاة بنسبة ١٫١٢%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 129 ألفًا و752 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.