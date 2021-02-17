بعد سقوط ثلوج.. أهالي النجيلة يلتقطون الصور التذكارية

شهدت مدينة النجيلة، غرب محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار وثلوج، حيث استمرت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمطروح في رفع حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور لسقوط الثلج على مدينة النجيلة، حيث قامو أهالي المدينة بالتقاط الصور التذكارية وسط فرحة الأهالي.وكان محافظ مطروح، قد وجه بإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها إلى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار، في حالة سقوط أمطار غزيرة، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي، للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.