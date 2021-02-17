ضبط سيدة تروج لممارسة الدعارة تحت ستار الزواج العرفي في شبرا

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تحتوى على العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التي يبدى خلالها المُعلن استعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفي.و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وتبين أنها سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، وبصحبتها سيدة لها معلومات جنائية، وبمواجهتها أقرت بقيامها بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وإنشائها للصفحة المشار إليها لذات الغرض كما عثر بحوزتها على (2 هواتف محمولة أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.