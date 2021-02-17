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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: يحذر من خطورة أنشطة شركات «أي تي» الأجنبية بالنسبة للنظام العالمي الحالي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:26 ص
بوتين
بوتين
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجددا من الخطورة التي قد تمثلها أنشطة شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية بالنسبة للنظام العالمي الحالي.

جاء ذلك في إشارة إلى حذف أكبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب في آخر أسابيع ولايته، متهمة إياه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول.

وقال بوتين - اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقده مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس الدوما، إن "أنشطة شركات "أي تي" ومنصات الإنترنت الأجنبية تمثل خطرا ملموسا ليس بالنسبة لروسيا وحدها بل ولغيرها من دول العالم".

ولفت إلى أننا "نرى ما حصل في الولايات المتحدة.. إنه بمثابة حاجز إيديولوجي يعبر العالم بأكمله الآن، وهذا الأمر واضح تماما".

وأعرب بوتين، مجددا عن قلقه إزاء منصات الإنترنت الأمريكية، مثل "تويتر" و"فيسبوك"، موضحا: "قد قلت ذلك وبإمكاني تكراره مجددا: إن كانوا يسلكون بهذه الطريقة في دولتهم فكيف سيعاملون الآخرين استنادا إلى الثقة - باستثنائيتهم - إنها مسألة خطيرة، وعلينا أن ندرسها مسبقا بطبيعة الحال".

وشدد بوتين، على ضرورة منع التدخل الأجنبي في الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: "إنها إرادة الشعب وعلينا حمايتها من أي محاولات تدخل خارجي. لا نستطيع ولن نسمح بتوجيه أي ضربات إلى سيادة روسيا وحق شعبها في أن يكون صاحب القرار في أرضه".

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