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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تاج الدين»: لقاح كورونا يقلل نسبة الوفيات.. والدولة تسعى لتوفير أكبر قدر منه

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:39 ص
الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا، إن الدولة تسعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات المضادة للفيروس من كل الجهات ذات العلاقة والشركات المنتجة.

وأوضح تاج الدين، في تصريحات خاصة للدستور، أنه سيتم توفير كميات كبيرة من لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" لتطعيم الأطباء وكبار السن على أن يتم تطعيم كبار السن بلقاح "سينوفارم" الصين الذي ثبت أمانه على كبار السن فوق سن الـ 65 عاما.

وأشار إلى أن اللقاحات ستعمل على تقليل عدد حالات الوفاة بالفيروس والتي أصبحت فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هي أكثر فئة تتوفي تأثرا بالإصابة نتيجة إصابتها بأمراض الضغط والسكر والأمراض غير السارية.

ولفت إلى أنه من الضرورى خلال الفترة المقبلة أن يتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المتوقع خلال الفترة من شهر أبريل حتى مايو والبعد عن التجمعات، خاصة في شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن الدولة ستتخطى الذروة المتوقعة إذا تم الالتزام من قبل المواطنين.

وشدد على ضرورة أن يكون المواطن على قدر كبير من تحمل المسئولية حتى لا يتسبب في إصابته هو ومن حولة، مؤكدا أن الدولة استطاعت أن تتخطى ذروة كورونا الأولى بالتزام المواطنين إلى حد ما والاستجابة لقرارات الدولة فيما يخص هذا الشأن.

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