الصحة: بدء تطعيم الفرق الطبية في 320 مستشفى بلقاح كورونا السبت

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بأن يتم البدء يوم السبت المقبل، في تطعيم الأطباء لكافة المستشفيات التي تستقبل مصابي فيروس كورونا وحالات الاشتباه وتشمل 320 مستشفى باللقاح المضاد للفيروس، والبدء في في تلقيح كبار السن فوق سن 65 عاما من أصحاب الأمراض المزمنة.وأوضح المصدر للدستور أن الدكتورة هالة زايد سوف تستلم شحنتين جديدتين من اللقاح المضاد للفيروس خلال الأسبوع الجاري لتبدأ في تلقيح الأطباء وكبار السن مطلع الأسبوع المقبل، حتى تتوافر الجرعة الثانية من اللقاح الذي سيتم إعطائه لهم.وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل خلال الأسبوع الجاري على حصر عدد الأطباء الراغبين في أخذ اللقاح، وذلك لأن هناك عددا منهم لا يريدون التلقيح، لافتا إلى أن التطعيم اختياريا وليس إجباريا، ولكن يتم توقيع إقرار من الطبيب الممتنع عن أخذ اللقاح لإخلاء المسئولية عن الوزارة في حال إصابته أثناء العمل.ولفت المصدر إلى أن الوزارة ستقوم برفع تقرير دوري بعدد الأطباء الذين تم حصولهم على اللقاح وعدد مرضى كبار السن لمجلس الوزراء لمتابعة الوضع اول بأول، مؤكدا أن الوزارة رفعت تقريرا مفصلا بما يحدث داخل مستشفيات العزل والحميات والصدر في التصدي لجائحة كورونا.