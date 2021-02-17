في أولى حلقات الموسم الثاني.. سميرة سعيد ضيفة «السيرة» على dmc

تحل الفنانة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في أولى حلقات الموسم الثاني.تتحدث النجمة خلال اللقاء عن بداياتها في عالم الغناء منذ الطفولة، وعلاقتها بوالديها، ونصيحة الموسيقار محمد عبد الوهاب التي لم تستمع إليها، فضلا عن أسباب فشل زيجاتها، وموقفها من العديد من الأزمات التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.يعرض برنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على قناة dmc.