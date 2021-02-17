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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في أولى حلقات الموسم الثاني.. سميرة سعيد ضيفة «السيرة» على dmc

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:47 م
سميرة سعيد ووفاء
سميرة سعيد ووفاء الكيلاني
دعاء عبد المقصود
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تحل الفنانة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في أولى حلقات الموسم الثاني.

تتحدث النجمة خلال اللقاء عن بداياتها في عالم الغناء منذ الطفولة، وعلاقتها بوالديها، ونصيحة الموسيقار محمد عبد الوهاب التي لم تستمع إليها، فضلا عن أسباب فشل زيجاتها، وموقفها من العديد من الأزمات التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.

يعرض برنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على قناة dmc.

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