ورشة عمل إلكترونية بجامعة القناة استعدادًا لمؤتمر شباب الباحثين

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس، ورشة العمل السادسة عشر التي ستقام إلكترونيًا على برنامج ميكروسوفت تيمز غدًا الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا.تأتى الورشة فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعة مؤتمر شباب الباحثين - "الثامن رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحه كورونا" والذي يقام الكترونيا بالكامل في الفترة من 3 إلى 4 أبريل القادم، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث "رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر" واشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد - مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين الثامن.تقام الورشه تحت عنوان نصائح للكتابة الاكاديمية "Tips for Academic Writing"، ويحاضر بها الدكتور خالد السيد عبد الحميد مدير مكتب رعاية المبعوثين بجامعة قناة السويس.