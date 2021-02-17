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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن القليوبية: الفتاة المنتحرة كانت تمر بظروف سيئة لفض خطوبتها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:22 ص
انتحار فتاة
انتحار فتاة
كتب صلاح حسنى
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أوضحت التحريات التي أجراها مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، في واقعة انتحار فتاة شنقا داخل منزلها أن الفتاة كانت تمر بظروف نفسية سيئة، أثر انفصالها من خطبة أحد الأشخاص والتي كانت ترتبط به عاطفيا وعلمها خطبته لفتاة أخري.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة من الأهالي بقيام فتاة بالانتحار داخل مسكنها دائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود جثة "ن. م. م"، 19سنة، حاصلة علي دبلوم تجارة ومقيمة ذات العنوان معلقة بإيشارب حريمي مثبت أحد طرفيه بـ "جنش" السقف، والآخر حول رقبتها بغرفة النوم بالشقة سكنها بالطابق الثاني وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

بسؤال والد المتوفاه"م. م. ع" 44 عاما، سائق، ووالدة المتوفاة "ر. س. ع "، 43 عاما، ربة منزل، ومقيمة ذات العنوان، أوضحا بمرور المتوفاة بحالة نفسيه سيئة واكتئاب في الآونة الأخيرة علي أثر انفصالها من خطبة أحد الأشخاص والذي كانت ترتبط به عاطفيًا وعلمها خطبته لفتاة أخرى، ولدى عودتهما من الخارج عقب شراء بعض المستلزمات فوجئا بانتحارها ولم يشتبها في الوفاة جنائيا.

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