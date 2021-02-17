ضبط بنزينة غير مرخصة فى العامرية

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 4 آلاف لتر من المواد البترولية المدعمة "بنزين 80 أوكتين- سولار"، داخل تنكات حديدية بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، بحوزة المدير المسئول عن محطة وقود بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.وذلك لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ودون اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق، مما يمثل خطرًا على أمن وسلامة المقيمين بتلك المنطقة، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى بالمخالفة للقانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.