إصابة 7 إثر حادث تصادم فى أسوان

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ''كبود''، صباح اليوم الأربعاء، عند قرية الجعافرة بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ''كبود''، صباح اليوم الأربعاء، عند قرية الجعافرة بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن أصابة 7 أشخاص، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.