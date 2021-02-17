القبض على نصاب استولى على أموال راغبى السفر للخارج بطنطا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة للعمل بالخارج بدون ترخيص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية لاتهامه بممارسة نشاطًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، متخذًا من مقر الشركة المشار إليها "بدون ترخيص والمغلقة منذ فترة" مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.