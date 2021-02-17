النفط يواصل الارتفاع نتيجة تعطل الإمدادات فى تكساس

صعدت أسعار النفط من جديد، اليوم الأربعاء، مدعومة بتعطل كبير للإمدادات في جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع بسبب عاصفة ثلجية عاتية في تكساس.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، بما يعادل 0.68 بالمئة، إلى 60.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:52 بتوقيت جرينتش.وربحت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، بما يعادل 0.69 بالمئة، إلى 63.79 دولار للبرميل.وقال محللون إن أسعار النفط ارتفعت بقوة، خلال الأشهر الأخيرة، وأدت تعطيلات الإنتاج الناجمة عن العاصفة في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد، إلى الإبقاء على دعم الأسعار.وتوقع محللون لدى "إيه.إن.زد" و"سيتي جروب" تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي مليوني برميل يوميا على الأقل، وتوقع سيتي خسارة تراكمية للإنتاج بنحو 16 مليون برميل حتى أوائل مارس.لكن البرودة الشديدة وجهت أيضا ضربة للطلب على الخام نتيجة لتعطل العمليات في المصافي.وقال محللون إن قوة السعر لفتت المزيد من الانتباه إلى أوبك+، التي ستجتمع لتحديد السياسة في الرابع من مارس.وقالت مارجريت يانج الخبيرة الاستراتيجية لدى "ديلي إف.إكس" في سنغافورة "التأثير على أسعار النفط الخام سيعتمد كثيرا على مدى استمرار أزمة الطاقة، لكن الأسعار ستعود على الأرجح في نهاية المطاف إلى الأساسيات مع تركيز على الطلب العالمي على الطاقة وأوبك+".وقالت مصادر في أوبك+ لـ"رويترز" إن منتجي النفط في المجموعة سيخففون القيود على الإمدادات على الأرجح بعد أبريل نيسان نظرا لتعافي الأسعار.