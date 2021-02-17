ضبط نصاب جلب فرص عمل وهمية بالخارج في المحلة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة للعمل بالخارج بدون ترخيص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية لاتهامه بممارسة نشاطًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مالى من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة المركز) بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.