رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر ملاحية: لم نتلق إخطارات بتحويل مسار طائرات أو إلغاء رحلات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:17 ص
الشركة القابضة للمطارات
الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
محمود السعدى
طباعة
قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن الحركة الركابية والملاحية بالمطارات المدنية المصرية، شهدت خلال الساعات الماضية انتظام جميع الرحلات الدولية والداخلية والتجارية "البضائع".

وأضافت في تصريحات للدستور، لم تتلقى السلطات الملاحية بوزارة الطيران المدني أية إخطارات تفيد بإلغاء هبوط أو إقلاع أو تحويل مسارات للطائرات، رغم الظروف الجوية الراهنة الصعبة التي تشهدها البلاد منذ أمس الثلاثاء.

وأكدت أن جميع مديري الأبراج الملاحية بكافة المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية، لم يتلقوا أية إخطارات من قادة الطائرات تفيد بتأجيل أو إلغاء او تحويل مسار، حيث شهدت المطارات المصرية حالة من الاستنفار والطوارئ القصوى في ظل استمرار الطقس السيئ حتى الجمعة المقبل، وفقا لما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة من جانب مسؤولي الشركة المصرية للمطارات ووزارة الطيران المدني لمتابعة حالة الحركة الركابية والملاحية العابرة للمجال الجوي، استعدادا لاية تغييرات او أزمات ربما تحدث خلال الساعات المقبل، في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية بالبلاد.

موضوعات متعلقة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح مع سائق السيارة النقل في المستشفى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11