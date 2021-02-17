مصادر ملاحية: لم نتلق إخطارات بتحويل مسار طائرات أو إلغاء رحلات

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن الحركة الركابية والملاحية بالمطارات المدنية المصرية، شهدت خلال الساعات الماضية انتظام جميع الرحلات الدولية والداخلية والتجارية "البضائع".وأضافت في تصريحات للدستور، لم تتلقى السلطات الملاحية بوزارة الطيران المدني أية إخطارات تفيد بإلغاء هبوط أو إقلاع أو تحويل مسارات للطائرات، رغم الظروف الجوية الراهنة الصعبة التي تشهدها البلاد منذ أمس الثلاثاء.وأكدت أن جميع مديري الأبراج الملاحية بكافة المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية، لم يتلقوا أية إخطارات من قادة الطائرات تفيد بتأجيل أو إلغاء او تحويل مسار، حيث شهدت المطارات المصرية حالة من الاستنفار والطوارئ القصوى في ظل استمرار الطقس السيئ حتى الجمعة المقبل، وفقا لما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية.وأشارت إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة من جانب مسؤولي الشركة المصرية للمطارات ووزارة الطيران المدني لمتابعة حالة الحركة الركابية والملاحية العابرة للمجال الجوي، استعدادا لاية تغييرات او أزمات ربما تحدث خلال الساعات المقبل، في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية بالبلاد.