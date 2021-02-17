ضبط مكتب سفريات وهمية للعمل في الخارج بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بممارسة نشاطًا احتياليًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على أموالهم.وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.