استمرار سقوط الليرة التركية أمام الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا أمام العملة التركية، متخطيًا حاجز الـ 7 ليرات، ليصل إلى 7.02 ليرة تركية، بعدما سجل أمس 6.92 ليرة.ووصل سعر صرف اليورو إلى 8.49 ليرة بعدما سجل أمس إلى 8.41 ليرة، فيما حقق سعر جرام الذهب 404 ليرة تركية.ومن جهة، أكد كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، روبن بروس، أمس الثلاثاء، أن القيمة العادلة للدولار الأمريكي أمام الليرة التركية هي 7.50 ليرة تركية.وشدد بروس على ضرورة تقليص تركيا من حجم الصادرات في الفترة المقبلة، وألا تعتمد على أهم قطاعين لديها وهم السياحة والتصدير، حتى لا يتجاوز الدولار تلك القيمة.